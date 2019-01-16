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Дорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех видов транспорта


Министерство транспорта, связи и информационных технологий Армении сообщает, что, согласно информации, полученной из департамента ЧС МВД Грузии, 16-го января по положению на 15:00 часов  дорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех видов транспорта. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении.

Со стороны дорожных строителей на межгосударственных и республиканских дорогах осуществляется круглосуточный контроль, проводится очистка, посыпание солью и песком. Водителям рекомендуется ездить с зимними покрышками. Для получения оперативной информации о состоянии дорог можно осведомиться как на сайте Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении(www.mtcit.am, а также ard.am), так и позвонив по номеру круглосуточной справочной (010) 56-25-33.


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