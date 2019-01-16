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Лавров: Россия рассчитывает в 2019 году на прогресс в нагорнокарабахском урегулировании


Россия рассчитывает на прогресс в нагорнокарабахском урегулировании в этом году при наличии доброй воли Армении и Азербайджана. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на большой пресс-конференции по итогам 2018 года.

"В этом месяце планируется очередной контакт сопредседателей от России, Франции и США с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана. Так что думаю, что и на этом направлении мы сможем содействовать урегулированию конфликта, который обрел черты застарелого, но который вполне поддается решению при наличии доброй воли Еревана и Баку и при поддержке международного сообщества, в том числе в лице сопредседателей", - сказал он.

 

 

 




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