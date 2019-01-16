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В команде «Бананц» - новый защитник


В команде «Бананц» - новый защитник. Как передает «Арменпресс», покинувший «Арарат-Армению» защитник Роберт Дарбинян подписал контракт с «Бананцем».

До перехода в «Арарат-Армению» 23-летний кандидат в сборную Армении выступал в составе гюмрийского «Ширака». В чемпионат Армении Дарбинян перебрался из самарских «Крыльев Советов».В составе «Арарат-Армении» Роберт Дарбинян провел лишь 2 игры в текущем чемпионате Армении.


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