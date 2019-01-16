Карен Хачанов вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии

Российский теннисист армянского происхождения Карен Хачанов одержал очередную победу над японцем Йосихито Нисиоку на Открытом чемпионате Австралии.

Как передает «Арменпресс», таким образом, Хачанов вышел в третий круг чемпионата, где встретится с победителем пары Роберто Батустита-Агут — Джон Миллман.

Встреча завершилась в трех сетах со счетом 6:3, 6:3, 6:3. Продолжительность матча составила 2 часа 3 минуты.