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Бывший вратарь молодежной сборной Армении завершил карьеру


Бывший вратарь молодежной сборной Армении Гор Эльязян объявил о завершении карьеры.

Как передает «Арменпресс», 27-летний вратарь недавно покинул ванадзорский «Лори».

В ходе клубной карьеры Гор Эльязян выступал также в «Бананце», «Импульсе», «Мике», «Шираке», «Котайке» и «Арарате».


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