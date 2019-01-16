Глава ЕП прокомментировал итоги голосования парламента Британии по Brexit

Глава Европарламента Антонио Таяни назвал результаты голосования парламентариев Великобритании по соглашению с ЕС о Brexit плохой новостью.

"Голосование по Brexit - это плохая новость", - говорится в сообщении в его аккаунте Twitter.

В нем отмечается, что граждане ЕС, живущие в Британии, и граждане Соединенного Королевства, проживающие в ЕС, нуждаются в гарантиях их будущего,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Британские парламентарии во вторник вечером, как и ожидалось, отвергли предложенное премьером Терезой Мэй соглашение по Brexit, открыв путь целому ряду возможных сценариев развития событий, в том числе самому "жесткому" выходу страны из ЕС и отмене Brexit в целом.