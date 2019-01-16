Лидер британских лейбористов запустил процедуру вотума недоверия правительству Мэй

Лидер британской оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин объявил о запуске процедуры выражения недоверия правительству премьер-министра Терезы Мэй. Об этом он заявил во вторник, выступая в Палате общин британского парламента, после того как депутаты с огромным перевесом отвергли проект сделки с Брюсселем об условиях Brexit.

"Это правительство потеряло доверие этой палаты и этой страны. Я информирую вас, господин спикер Палаты общин, что я вношу запрос об объявлении вотума недоверия этому правительству", - сказал он,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Представитель правительства в Палате общин Андреа Лидсом подтвердила, что кабинет министров дал согласие на то, чтобы вопрос о вотуме недоверия был рассмотрен в парламенте 16 января, и что голосование по этому вопросу состоится в этот же день в 19:00 (22:00 мск).