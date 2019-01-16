Находящийся с официальным визитом в Объединённых Арабских Эмиратах президент Республики Армения Армен Саркисян в Абу Даби встретился с президентом компании «ALNOWAIS Investments» Хуссейном Аль Новаиси. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

Компания «ALNOWAIS Investments» занимается гостиничным бизнесом, недвижимостью, энергетикой и пр. Президент компании «ALNOWAIS Investments» Хуссейн Аль Новаиси выразил заинтересованность в сотрудничестве с Арменией, в частности, в отрасли восстанавливаемой энергетики.

Была достигнута договоренность о визите Хуссейна Аль Новаиси в Армению – для полного ознакомления с возможностями и конкретными программами.

Как сообщалось ранее, президент Республики Армения Армен Саркисян 14 января отправится с рабочим визитом в Объединённые Арабские Эмираты и одновременно примет участие в форуме «Неделя устойчивости Абу Даби» (Abu Dhabi Sustainability Week).

В рамках официального визита Президент Республики проведёт встречи с высшим руководством Объединённых Арабских Эмиратов. В фокусе обсуждений будут текущие и перспективные вопросы, касающиеся повестки развития взаимовыгодного сотрудничества.

Президент Республики в Абу Даби примет участие в крупнейшем международном форуме «Неделя устойчивости Абу Даби», на одном из заседаний которого выступит в качестве главного спикера.

На открытии форума будут присутствовать более четырёх тысяч участников из разных стран мира, в том числе, руководители государств и правительств, дипломаты, политические и общественные деятели, крупные предприниматели.

«Неделя устойчивости Абу Даби» является авторитетной глобальной платформой, в рамках которой известные государственные, политические, общественные деятели, именитые эксперты, новаторы, представители крупных организаций представляют своё видение построения будущего, обсуждают основные социальные, экономические, технологические тенденции, которые формируют устойчивое мировое развитие. В этом году одной из основных тем «Недели устойчивости Абу Даби» будет объединение цифровизации и новейших технологий, создающиеся в результате этого новые возможности и решения, которые играют важную роль в обеспечении экономического роста, устойчивого развития и процветания.

В разные годы в рамках «Недели устойчивости Абу Даби» выступали Принц Уэльский Чарльз, Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, Король Нидерландов Виллем-Александр, бывший Президент Франции Франсуа Олланд, бывший Генеральный Секретарь ООН Пан Ги Мун и другие.