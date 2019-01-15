Суд отложил рассмотрение дела о продлении срока ареста Кочаряна до 16 января

Ереванский суд общей юрисдикции рассмотрел ходатайство Специальной следственной службы о продлении срока ареста второго президента Роберта Кочаряна еще на два месяца. Как сообщает Арменпресс, об этом сказал представитель Генеральной прокуратуры Ваагн Мурадян.

«В ходе заседания было рассмотрено ходатайство Специальной следственной службы о продлении срока ареста Роберта Кочаряна еще на два месяца. Суд задал вопросы следователю, прокурорам, защитники представили свои возражения, однако еще не закончили. Заседание отложено и продолжится 16 января в 11:00 ", - сказал Мурадян.