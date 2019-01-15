Добровольно сдано большое количество оружия и боеприпасов: СНБ

В результате объяснительных работ, проведенной сотрудниками Службы национальной безопасности Республики Армения, за последний месяц жителями различных областей республики добровольно сдано большое количество оружия и боеприпасов.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе СНБ, за декабрь-январь месяцы группа жителей Гегаркуникской и Армавирской областей представили в региональные подразделения СНБ большое количество оружия и боеприпасов, в том числе противотанковые гранатометы, автоматы, противопехотные мины, взрыватели, гранаты, взрывчатые вещества, патронники различных калибров, общей численностью около 2000 патронов.

Согласно Уголовному кодексу РА, лицо, добровольно сдавшее оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и устройства, освобождается от уголовной ответственности, если его деятельность не содержит состава преступления.

СНБ подтверждает, что борьба против незаконного оружия будет носить последовательный характер, и посему призывает граждан сдавать незаконное оружие правоохранительным органам.