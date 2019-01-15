Экономические изменения должны произойти со всеобщим участием: Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян думает, что положительные изменения в экономике страны будут видны тогда, когда будут констатированы и применены в экономике радикальные перемены в политической жизни в Армении. По его мнению, экономические изменения должны произойти со всеобщим участием всех граждан страны. Как передает «Арменпресс», об этом он сказал в прямом эфире на своей странице в Facebook.

«Экономические изменения должны произойти со всеобщим участием: не может быть такого, чтобы кто-то ожидал перемен – лежа на своем диване. Жизнь изменится лишь тогда, когда правительство будет делать свое дело, а лежащий встанет с дивана и займется своим делом. Мы дошли пешком из Гюмри в Ереван, а перемены произошли, когда каждый из граждан решил сделать свой шаг. Результат будет тогда, когда люди решат шагать в ногу с нами»,- сказал он.