Время в Ереване: 11:07:36,   15 Январь

Экономические изменения должны произойти со всеобщим участием: Никол Пашинян


Премьер-министр Армении Никол Пашинян думает, что положительные изменения в экономике страны будут видны тогда, когда будут констатированы и применены в экономике радикальные перемены в политической жизни в Армении. По его мнению, экономические изменения должны произойти со всеобщим участием всех граждан страны. Как передает «Арменпресс», об этом он сказал в прямом эфире на своей странице в Facebook.

 «Экономические изменения должны произойти со всеобщим участием: не может быть такого, чтобы кто-то ожидал перемен – лежа на своем диване. Жизнь изменится лишь тогда, когда правительство будет делать свое дело, а лежащий встанет с дивана и займется своим делом. Мы дошли пешком из Гюмри в Ереван, а перемены произошли, когда каждый из граждан решил сделать свой шаг. Результат будет тогда, когда люди решат шагать в ногу с нами»,- сказал он.


Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации