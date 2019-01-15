На территории Армении имеются труднопроходимые дороги

МЧС Армении сообщает, что по положению на 09:00 15-го января часов в Армении есть труднопроходимые автодороги.

Варденяцский перевал закрыт для автомобилей с прицепом, а для легковых- труднопроходим.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, tруднопроходима автодорога Сотк-Карвачар.

На всех автодорогах Котайкского марза, регионов Амасия и Ашоцк Ширакского марза, а также Севан-Гавар-Мартуни Гегаркуникского марза местами наблюдается гололедица.

Всем водителям рекомендуется ездить исключительно на зимних шинах.

Согласно полученным данным из департамента автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех типов автомобилей.

Согласно полученным данным из ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия со стороны России есть столпившиеся автомобили.