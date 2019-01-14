Премьер-министр Грузии направил поздравительное послание Николу Пашиняну

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе направил поздравительное послание Николу Пашиняну по случаю назначения на пост премьер-министра Республики Армения.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата премьер-министра Армении, в послании, в частности, говорится:

“Ваше превосходительство,

Позвольте от имени правительства Грузии и от себя лично сердечно поздравить Вас с назначением на должность премьер-министра Республики Армения.

Уверен, что под Вашим руководством дружественная Армения сможет успешно осуществить прогрессивные реформы, которые будут способствовать дальнейшему развитию и стабильности в нашем регионе. От имени правительства Грузии я хочу еще раз подтвердить нашу поддержку в этом важном деле.

Надеюсь, что существующие между нашими странами связи, которые основаны на традиционных добрососедских отношениях, будут еще более углубляться и укрепляться в будущем.

Ваше превосходительство,

Прошу Вас еще раз принять мои заверения в глубоком уважении и передаю Вам мои искренние поздравления”.