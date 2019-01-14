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Президент Республики Армения направил телеграмму соболезнования президенту Исламской Республики Иран


Президент Республики Армения Армен Саркисян направил телеграмму соболезнования президенту Исламской Республики Иран Хасану Рухани в связи с крушением самолета Boeing-707 около города, ставшим причиной гибели людей.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, Армен Саркисян выразил соболезнования и поддержку президенту Рухани, пожелав родным погибших выдержки и мужества духа.


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