Президент Республики Армения направил телеграмму соболезнования президенту Исламской Республики Иран

Президент Республики Армения Армен Саркисян направил телеграмму соболезнования президенту Исламской Республики Иран Хасану Рухани в связи с крушением самолета Boeing-707 около города, ставшим причиной гибели людей.

Как сообщили

Арменпресс

в пресс-службе аппарата президента Армении, Армен Саркисян выразил соболезнования и поддержку президенту Рухани, пожелав родным погибших выдержки и мужества духа.