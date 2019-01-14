Лавров объявил о начале переговоров по мирному договору с Японией

Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече со своим японским коллегой Таро Коно в понедельник в Москве дал старт переговорам по вопросу заключения мирного договора между двумя странами.

"В соответствии с поручением наших руководителей по итогам встреч на высшем уровне в Сингапуре в ноябре и в Буэнос-Айресе в декабре прошлого года, мы начинаем сегодня переговоры над проблемой мирного договора", - сказал Лавров, открывая встречу.

Российский министр отметил, что "в последние годы российско-японские отношения набрали неплохой темп и развиваются по целому ряду направлений",сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Не без сложностей, связанных с внешними факторами, но все-таки развивается и торгово-экономическое сотрудничество, в том числе на основе российского приоритетного инвестиционного списка и плана сотрудничества господина Абэ по восьми направлениям", - сказал Лавров.