12 января исполняющий обязанности министра иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян встретился с министром иностранных дел Арцаха Масисом Маиляном.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении информации и общественной дипломатии Министерства иностранных дел РА, добавив:

«Главы МИД Армении и Арцаха отметили целесообразность периодических политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами, а также эффективное сотрудничество в различных сферах.

Зограб Мнацаканян и Масис Маилян обстоятельно обменялись мнениями вокруг процесса исключительно мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

И.о. министра вновь подтвердил приверженность принципам урегулирования нагорно-карабахского конфликта, отраженных в программе Правительства Армении еще в мае прошлого года. Он в частности отметил, что статус и безопасность Арцаха являются приоритетами для Армении, и вновь подчеркнул важность решающего голоса и вовлеченности Арцаха в мирный процесс.

Зограб Мнацаканян отметил, что эта позиция хорошо известна тем, кто вместе с Арменией вовлечены в процесс урегулирования. При этом, проводимые в этом формате встречи в последние месяцы зафиксировали положительную динамику.

Глава внешнеполитического ведомства Армении подчеркнул, что для урегулирования конфликта необходима реальная приверженность всех сторон делу достижения мира.

Стороны отметили важность исключения напряженности, внедрения механизмов сокращения рисков, а также шагов направленных на их последовательное развитие, которые являются неотъемлемой частью мер по формированию атмосферы, способствующей миру.

Обоюдно было отмечено, что воздержание от использования агрессивной риторики, наилучшим образом определяет приверженность мирному урегулированию.

Стороны вновь подтвердили, что мир является приоритетной целью, однако это не должно расцениваться как отсутствие решительности.

Главы внешнеполитических ведомств Армении и Арцаха обсудили ближайшую повестку мероприятий сопредседателей Минской группы и отметили важность сложившейся практики взаимного обмена мнениями накануне таких встреч.

В ходе встречи стороны также затронули тему отраслевого сотрудничества и вопросы двусторонней повестки дня».