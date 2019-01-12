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Стартовала программа «1+2»: выпускники ЕГМУ получат офицерское звание и будут служить врачами


17 выпускником Медицинского университета в  рамках  программы  «1+2» 10 января  отправлены  с  Республиканского сборного пункта в  учебный центр  «Зар», где  в  течение  21 дня  будут проходить программу для  призывников, а  с  1  февраля начнут учебу  в  интернатуре.

Об этом Арменпресс сообщили в ЕГМУ.

Окончив  интернатуру, выпускники ЕГМУ  получат офицерское  звание, диплом интернатуры  и смогут служить врачами  в Армянской  армии.

Впервые  Минобороны проводит  программу   «1+2» по предложению  ЕГМУ. Благодаря  программе  университета выпускники смогут заниматься врачебной  практикой  в  в/частях.

Согласно закону  «О воинской  службе  и статусе  военнослужащего», принятого НС РА  в  2017г., с 2018 года выпускники ЕГМУ  отныне  не  имеют права на  отсрочку для  поступления  в  клиническую ординатуру.

 




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