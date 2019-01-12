Стартовала программа «1+2»: выпускники ЕГМУ получат офицерское звание и будут служить врачами

17 выпускником Медицинского университета в рамках программы «1+2» 10 января отправлены с Республиканского сборного пункта в учебный центр «Зар», где в течение 21 дня будут проходить программу для призывников, а с 1 февраля начнут учебу в интернатуре.

Об этом Арменпресс сообщили в ЕГМУ.

Окончив интернатуру, выпускники ЕГМУ получат офицерское звание, диплом интернатуры и смогут служить врачами в Армянской армии.

Впервые Минобороны проводит программу «1+2» по предложению ЕГМУ. Благодаря программе университета выпускники смогут заниматься врачебной практикой в в/частях.

Согласно закону «О воинской службе и статусе военнослужащего», принятого НС РА в 2017г., с 2018 года выпускники ЕГМУ отныне не имеют права на отсрочку для поступления в клиническую ординатуру.