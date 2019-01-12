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В центре Парижа прогремел взрыв


В  центре  Парижа  12 января  прогремел взрыв.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости.

В полиции сообщили, что причина  взрыва – утечка газа. Есть пострадавшие.

Поврежден также один из соседних магазинов, там начался пожар.




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