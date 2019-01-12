В центре Парижа прогремел взрыв

В центре Парижа 12 января прогремел взрыв.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости.

В полиции сообщили, что причина взрыва – утечка газа. Есть пострадавшие.

Поврежден также один из соседних магазинов, там начался пожар.