В 2018г. в мэрию Еревана поступило 179.322 заявления и письма

В службах «Одно окно» мэрии Еревана и административных районов столицы от граждан и юридических лиц за 2018 год было получено 179322 заявления и письма, которые были введены в систему электронного документооборота.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ мэрии Еревана, в установленные сроки были предоставлены необходимые документы и (или) ответные письма.

Подробнее – на сайте мэрии.