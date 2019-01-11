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В 2018г. в мэрию Еревана поступило 179.322 заявления и письма


В службах «Одно окно» мэрии Еревана и административных районов столицы от граждан и юридических лиц за 2018 год было получено 179322 заявления и письма, которые были введены в систему электронного документооборота.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ мэрии Еревана, в установленные сроки были предоставлены необходимые документы и (или)  ответные письма.

Подробнее – на сайте  мэрии.




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