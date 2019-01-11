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Перевал Варденяц закрыт для большегрузов и грузовиков с прицепом


Министерство транспорта, связи и IT-сферы  РА сообщает, что по данным на 15:00 часов  11 января, на автодорогах Апарана, Спитака, поворотах Степанавана  и перевале Варденяц — местами гололед.

Как передает Арменпресс, перевал Варденяц  закрыт для  большегрузов  и грузовиков  с прицепом.

Все дороги  республиканского и межгосударственного значения открыты.

Проводится обработка дорог песком и солью.

Министерство транспорта, связи и IT-сферы  РА напоминает, что  полную  информацию о состоянии дорог республиканского и межгосударственного значения  можно получить по э/адресам www.mtcit.am, www.ard.am   или по круглосуточно действующему тел. (010) 56-25-33.

 




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