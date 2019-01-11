Министерство транспорта, связи и IT-сферы РА сообщает, что по данным на 15:00 часов 11 января, на автодорогах Апарана, Спитака, поворотах Степанавана и перевале Варденяц — местами гололед.

Как передает Арменпресс, перевал Варденяц закрыт для большегрузов и грузовиков с прицепом.

Все дороги республиканского и межгосударственного значения открыты.

Проводится обработка дорог песком и солью.

Министерство транспорта, связи и IT-сферы РА напоминает, что полную информацию о состоянии дорог республиканского и межгосударственного значения можно получить по э/адресам www.mtcit.am, www.ard.am или по круглосуточно действующему тел. (010) 56-25-33.