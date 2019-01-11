Власти Ирана опровергли слухи о выходе страны из ядерной сделки

Руководитель администрации президента Исламской Республики Иран Махмуд Ваези опроверг появившиеся в местных СМИ слухи о том, что правительство Ирана планирует в ближайшее время выйти из ядерной сделки и о скорой отставке главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Появившиеся одновременно новости об отставке главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа и скором выходе Тегерана из ядерной сделки не имеют под собой оснований", - приводит его слова в пятницу газета Donya E Eqtesad. Он добавил, что "целью таких сообщений является намеренная дезинформация, которая наносит вред национальным интересам страны".

По словам главы администрации, "средствам массовой информации необходимо быть внимательнее и воздерживаться от публикации подозрительных новостей", чтобы "не превращаться в трибуну для внутренних и внешних врагов Ирана".

9 января в ряде иранских интернет-изданий появились сообщения о том, что власти в Тегеране приняли решение выйти из ядерной сделки и в скором времени должна последовать отставка Зарифа. Эта информация была растиражирована местными пользователями социальных сетей.