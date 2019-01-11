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Протестующие против освобождения Манвела Григоряна под залог возобновили акции протеста


Граждане, протестующие  против  освобождения депутата НС 6-го созыва Манвела Григоряна  под залог,  возобновили акции протеста в  Эчмиадзине.

Как  передает Арменпресс, они призывают всех 11 января  в  16:00 часов  собраться у  Апелляционного суда, где  состоится слушание  по делу  Григоряна.

Акции в  Эчмиадзине  продлятся до 15:00 часов, а в 16:00 часов  продолжатся в  Ереване.

«Акции будут у  здания  суда. Мы  будем требовать  немедленного изменения  меры  пресечения в  отношении Манвела Григоряна, его заключение  под стражу и другие  вытекающие из этого действия», - сказал журналистам участник акции Дживан Абрамян.

Судья Ереванского городского суда общей юрисдикции Давид Балаян21 декабря удовлетворил ходатайство защитника депутата НС Армении Манвела Григоряна, он  освобожден под залог в размере 25 миллионов драмов.

За этим последовали акции протеста эчмиадзинцев против  этого решения. Прокуратура заявила  об обжаловании решения об освобождении Григоряна  под залог в  Апелляционном суде.

 




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