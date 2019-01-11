Протестующие против освобождения Манвела Григоряна под залог возобновили акции протеста

Граждане, протестующие против освобождения депутата НС 6-го созыва Манвела Григоряна под залог, возобновили акции протеста в Эчмиадзине.

Как передает Арменпресс, они призывают всех 11 января в 16:00 часов собраться у Апелляционного суда, где состоится слушание по делу Григоряна.

Акции в Эчмиадзине продлятся до 15:00 часов, а в 16:00 часов продолжатся в Ереване.

«Акции будут у здания суда. Мы будем требовать немедленного изменения меры пресечения в отношении Манвела Григоряна, его заключение под стражу и другие вытекающие из этого действия», - сказал журналистам участник акции Дживан Абрамян.

Судья Ереванского городского суда общей юрисдикции Давид Балаян21 декабря удовлетворил ходатайство защитника депутата НС Армении Манвела Григоряна, он освобожден под залог в размере 25 миллионов драмов.

За этим последовали акции протеста эчмиадзинцев против этого решения. Прокуратура заявила об обжаловании решения об освобождении Григоряна под залог в Апелляционном суде.