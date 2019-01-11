Кабельный завод в сирийском Алеппо возобновил выпуск продукции

Завод по производству электрооборудования в сирийском Алеппо возобновил свою работу после долгого простоя, вызванного войной, рассказал журналистам директор завода Абдулатиф Наасан.

"Потери, конечно, очень большие, и финансовые, и материальные, и кадровые, но главное - мы, как и раньше, выпускаем электрокабели и провода, это то, что сейчас очень нужно в Сирии, в год получается 1,4 тысячи тонн, а до войны почти столько же мы производили каждый месяц", - сообщил Наасан.

Директор подчеркнул, что к настоящему моменту восстановлены два цеха и склад. Он напомнил, что до войны здесь трудились около 400 человек, а сейчас всего 120, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Одной из главных проблем предприятия, как рассказал Наасан, остается старое оборудование - работающие здесь станки и электроника, из тех, что не были разграблены боевиками на цветной лом, были закуплены в Европе порядка 30 лет назад, найти к ним комплектующие невозможно, а приобрести новые нельзя из-за санкций, наложенных на страну.

Продукция завода поступает главным образом на внутренний рынок, подчеркнул управляющий предприятия.

Сырье на предприятие приходит из Китая и Египта. Из внешних рынков, заинтересованных в сирийском электрооборудовании, директор предприятия назвал Индию.