Автоимпортеры проводят акцию протеста: они недовольны пошлинами на ввоз автомобилей

На площади Бразилии в Ереване автоимпортеры проводят акцию протеста. Как передает «Арменпресс», они недовольны пошлинами на ввоз автомобилей, очередями на таможне.

По словам протестующих, пошлины, по сравнению с прошлым годом, возросли. Проблема в том, что заказы они делали в прошлом году, рассчитывая на более низкие ставки, а растаможку будут делать в этом году – по новым ставкам.

Участники акции протеста требуют встречи с Николом Пашиняном. Если им не назначат точной даты и времени встречи, они двинутся к зданию правительства автопарадом.

Комитет государственных доходов Армении представил на своем официальном сайте новый инструмент, который дает возможность импортерам автомобилей в режиме онлайн узнавать ориентировочную цену растоможки. Об этом заявил в беседе с журналистами после заседания Правительства Армении 10 января глава КГД Давид Ананян.

По его словам, таможенные оформления будут проводиться на основе счет-фактур, просто калькулятор лишь поможет гражданам ориентироваться. Он также подчеркнул, что КГД до сих пор не выявил никаких отклонений, ориентировочные цены ниже рыночных, но они один раз в несколько месяцев будут меняться, в целях обеспечения сопоставления информации.

Ананян также сообщил, что стоимость поврежденного автомобиля отныне будет определяться экспертом. Он будет представлять заключение, на основании чего и определят цену. «Раньше делалось так: цена падала от 1 до 30%. Мы думаем, что вовлечение эксперта приведет к понижению коррупционных рисков», - пояснил глава КГД Армении.