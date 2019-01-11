В Апелляционном суде продолжилось рассмотрение жалобы по вопросу избрания меры пресечения в отношении бывшего вице-премьера Армена Геворгяна, и в результате Апелляционный суд отложил слушания по делу о мере пресечения в отношении Армена Геворгяна. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал его защитник Эрик Алексанян, отметив, что заседание было отложено, поскольку сторона защиты не получила апелляционную жалобу прокуратуры.

В пятницу должно было состояться заседание Апелляционного суда по рассмотрению жалобы Генпрокуратуры в связи с освобождением Геворгяна под подписку о невыезде. Он обвиняется сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса - в получении взятки, отмывании денег и содействии свержению конституционного строя. Однако суд был отложен до 17 января, потому что защита не получила копию жалобы и не успела подготовить письменное возражение.



В беседе с журналистами Геворгян заявил, что его позиция не изменилась – он не принимает обвинений, предъявленных следствием. Он считает их необоснованными.



Особая следственная служба Армении 3 августа 2018 года возбудила уголовное дело по факту препятствования правосудию, прикрепив его к делу о трагических событиях 1 марта 2008 года. Фигурантом по делу проходит и Армен Геворкян.

Ему инкриминируют вмешательство в деятельность суда с целью воспрепятствовать работе правосудия. В марте 2008 года (во время трагических событий) Геворкян возглавлял администрацию тогдашнего президента Роберта Кочаряна. Последний также обвиняется в свержении конституционного строя.

Суд общей юрисдикции административных районов Аван и Нор-Норк (Ереван) 14 декабря отклонил ходатайство об аресте Геворкяна.