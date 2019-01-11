Разыскиваются как без вести пропавшие
В Шенгавитском отделении полиции Армении разыскиваются как без вести пропавшие 53-летний Григор Мкртчян и 73-летний Генрик Давтян. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении. Имеющих сведения о пропавших просят позвонить по телефонам 1-02 или (010) 42-02-02.
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