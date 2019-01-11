Борцы греко-римского стиля проведут сборы в Цахкадзоре

Борцы греко-римского стиля из сборной Армении проведут сборы в Цахкадзоре.

Как передает «Арменпресс», в сборах примет участие около 60 спортсменов под руководством главного тренера сборной Армении Левона Джулфалакяна.

Сборная будет готовиться к соревнованиям во Франции и к первенству Европы в Бухаресте.