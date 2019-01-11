Борцы греко-римского стиля проведут сборы в Цахкадзоре
Борцы греко-римского стиля из сборной Армении проведут сборы в Цахкадзоре.
Как передает «Арменпресс», в сборах примет участие около 60 спортсменов под руководством главного тренера сборной Армении Левона Джулфалакяна.Сборная будет готовиться к соревнованиям во Франции и к первенству Европы в Бухаресте.
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