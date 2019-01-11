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CNN: США начали транспортировку военной техники из Сирии


Вашингтон приступил к переброске военной техники из Сирии в соответствии с планами по выводу американских войск из этой страны. Как передает Арменпресс, об этом сообщил телеканал CNN.

По сведениям его источников, в течение последних нескольких дней первая партия "наземной военной техники" была транспортирована из Сирии. Телеканал не уточнил, о каких именно грузах идет речь, а также куда и каким образом их доставили. В публикации отмечается, что, как ожидается, американские силы сначала будут выводить из северной части страны.

Телеканал констатировал, что руководящая роль в проведении операции по выводу войск отведена Центральному командованию ВС США. Ранее в нем уже определили, какие корабли, самолеты, вертолеты и наземная техника будут задействованы в данном процессе. "Большая часть необходимых средств уже находится в регионе", - говорится в материале.

 

 

 




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