МЧС Армении сообщает, что по положению на 08:30 11-го января на территории Армении имеются закрытые и труднопроходимые дороги. Закрыты дороги от трассы М-3 к селам Сипан и Авшен. Перевал Варденяц закрыт для машин с прицепами, для другого транспорта он труднопроходим.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, на дорогах Ашоцка, Амасии, Апаран-Арагац, Спитак-Ванадзор, Ванадзор –Алаверди – местами гололед.

Со стороны дорожных строителей на межгосударственных и республиканских дорогах осуществляется круглосуточный контроль, проводится очистка, посыпание солью и песком. Водителям рекомендуется ездить с зимними покрышками. Согласно информации, полученной из департамента ЧС МВД Грузии, дорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех видов транспорта. По сведениям отделения МЧС РФ Северной Осетии, на КПП в Ларсе скопилось 158 грузовых автомобилей, 79 легковых и 1 автобус.