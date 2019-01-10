Армянская преступная группировка проводила в Испании договорные теннисные матчи: задержано 83 человека

Гражданская гвардия Испании задержала 83 человека, в том числе 28 профессиональных теннисистов, в результате расследования дела об организации армянской преступной группировкой договорных теннисных матчей. Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство Европол.

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов провели обыск в 11 домах в Испании, в результате чего были обнаружены 167 тысяч евро наличными, винтовки, более 50 электронных устройств, кредитные карты, 5 автомобилей, связанные с делом документы, 42 банковских счета.

Reuters сообщает, что один из арестованных теннисистов принял участие в последнем турнире US Open.