Посол Армении вручил верительные грамоты президенту Польши

Посол Армении в Польше Самвел Мкртчян 9 января вручил свои верительные грамоты президенту Польши Анджею Дуда.

Как сообщили Арменпресс в департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в ходе беседы тет-а-тет после официальной церемонии были затронуты многовековые связи и дружба армянского и польского народов, вклад армянской общины Польши в политическую и общественную жизнь страны.

Стороны придали особое значение дружественным межгосударственным отношениям, которые сложились между двумя странами после обретения Арменией независимости . Была подчеркнута необходимость продолжения политического диалога на высшем уровне путем взаимных визитов. Повестка дня встречи включала активизацию торгово-экономических связей при поддержке и поощрении деловых кругов двух государств.

В ходе беседы стороны коснулись формата Восточного партнерства ЕС, ведущей роли Польши в рамках этого формата, полной реализации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС.

Посол Самвел Мкртчян представил президенту Польши значение внутриполитических событий в Армении в 2018 году, процесс революционных реформ и проинформировал о подготовке к предстоящей сессии новоизбранного парламента, а также формировании нового правительства.