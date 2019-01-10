Евросоюз не направит представителей на инаугурацию Мадуро

Евросоюз и страны-члены сообщества не направят своих представителей на церемонию инаугурации переизбранного президентом Николаса Мадуро в Венесуэлу. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила в четверг Майя Косьянчич, представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.

Новый президентский срок Мадуро начинается 10 января, он продлится до 2025 года. Ранее все страны "Группы Лимы" (12 государств Америки) кроме Мексики заявили, что не признают легитимность нового срока Мадуро и требуют от него назначить новые выборы, а до тех пор передать власть парламенту. Аргентина входит в "Группу Лимы", Эквадор не входит.

"ЕС и его страны-члены не будут участвовать сегодня в церемонии инаугурации. ЕС, тем не менее, продолжит политическим и дипломатическим путем содействовать мирному политическому и демократическому решению кризиса в Венесуэле, держа открытыми каналы связи со всеми основными заинтересованными сторонами", - сказала Косьянчич журналистам в Брюсселе.

Ранее представитель Могерини заявила, что Евросоюз призывает к новым президентским выборам в Венесуэле, которые будут свободными и справедливыми.