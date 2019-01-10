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Помпео подтвердил, что США выведут войска из Сирии


Госсекретарь США Майк Помпео на совместной пресс-конференции с главой МИД Египта Самехом Шукри подтвердил, что США выведут свои войска из Сирии. Пресс-конференцию транслировало египетское телевидение, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"США продолжат поддерживать борьбу с "Исламским государством"* в разных местах. Что касается вывода американских войск из Сирии, то президент принял это решение, и это решение будет выполнено. Никаких противоречий нет", - сказал он.

 

 

 




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