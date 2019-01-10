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Никол Пашинян считает важным обеспечение высококачественного образования для воспитанников детских домов


Исполняющий обязанности премьер-министра РА Никол Пашинян считает важным обеспечение  высококачественного образования  для  воспитанников  детских домов. На  заседании правительства Пашинян поинтересовался, какие  обязательства  у  государства перед детьми, вышедшими из детдомов.

Замминистра труда  и соцвопросов Арсен Манукян отметил, что это для  них  самый  болезненный  вопрос.

«До 2013г. у  нас перед ними были обязательства  по предоставлению квартир, и сейчас в  нашем списке в  очереди 221 человек, перед которыми обязательство не  выполнено, а  167 выпускникам выделены однокомнатные квартиры  в  разных областях республики. Нашей  задачей должно стать следующее: какой  пакет мы  должны  предложить им по достижении 18 лет», - как  передает Арменпресс, сказал он.

По словам замминистра, после  2013г. уже  предоставляется социальное  место жительства, однако на данный  момент, к  сожалению, социальный  жилищный  фонд полностью занят.

Никол Пашинян поинтересовался, предоставляет ли государство надлежащее  образование  этим детям.

Арсен Манукян сказал, что здесь действительно есть проблемы.

«Мне  приходилось видеть, что детдомовские  дети с  трудом узнавали великих представителей  нашего народа  в  вывешенных на  стене портретах», - сказал он.

Никол Пашинян отметил: «На мой  взгляд, обеспечение  качественного образования  для  них важнее, чем обеспечение  материальным. Наша политика должна заключаться в  том, чтобы  они получали достойное  образование. Впредь министерства должны  сотрудничать, чтобы  найти новые  решения  в  этой  области».

 




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