Исполняющий обязанности премьер-министра РА Никол Пашинян считает важным обеспечение высококачественного образования для воспитанников детских домов. На заседании правительства Пашинян поинтересовался, какие обязательства у государства перед детьми, вышедшими из детдомов.

Замминистра труда и соцвопросов Арсен Манукян отметил, что это для них самый болезненный вопрос.

«До 2013г. у нас перед ними были обязательства по предоставлению квартир, и сейчас в нашем списке в очереди 221 человек, перед которыми обязательство не выполнено, а 167 выпускникам выделены однокомнатные квартиры в разных областях республики. Нашей задачей должно стать следующее: какой пакет мы должны предложить им по достижении 18 лет», - как передает Арменпресс, сказал он.

По словам замминистра, после 2013г. уже предоставляется социальное место жительства, однако на данный момент, к сожалению, социальный жилищный фонд полностью занят.

Никол Пашинян поинтересовался, предоставляет ли государство надлежащее образование этим детям.

Арсен Манукян сказал, что здесь действительно есть проблемы.

«Мне приходилось видеть, что детдомовские дети с трудом узнавали великих представителей нашего народа в вывешенных на стене портретах», - сказал он.

Никол Пашинян отметил: «На мой взгляд, обеспечение качественного образования для них важнее, чем обеспечение материальным. Наша политика должна заключаться в том, чтобы они получали достойное образование. Впредь министерства должны сотрудничать, чтобы найти новые решения в этой области».