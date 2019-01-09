Отныне сотрудники полиции будут сопровождать перевозящие призывников транспортные средства.

Как сообщили

Арменпресс

в пресс-службе полиции Армении, для исключения подобных вчерашнему инциденту случаев, приказом начальника полиции в перевозящих призывников транспортных средствах будут сотрудники полиции. Гражданам настоятельно рекомендуется оказывать необходимую помощь сотрудникам правоохранительных органов.