Сотрудники полиции будут сопровождать перевозящие призывников транспортные средства
Отныне сотрудники полиции будут сопровождать перевозящие призывников транспортные средства.Как сообщили Арменпресс в пресс-службе полиции Армении, для исключения подобных вчерашнему инциденту случаев, приказом начальника полиции в перевозящих призывников транспортных средствах будут сотрудники полиции. Гражданам настоятельно рекомендуется оказывать необходимую помощь сотрудникам правоохранительных органов.
- 17:56 Объявлены актеры приквела «Игры престолов»
- 17:52 Warner Bros. выпустит фильм о кукле Барби
- 17:50 Предстоящие на 10 января мероприятия
- 17:43 Предприятия военной промышленности Армении представят свою продукцию на международной конференции и выставке IDEX 2019
- 17:41 Сотрудники полиции будут сопровождать перевозящие призывников транспортные средства
- 17:35 ЕС помог спасти свыше 650 тысяч мигрантов в Средиземном море с 2015 года
- 17:10 Airbus и Boeing не выполнили план поставок самолетов в 2018 году
- 16:56 Таиланд вырубит каучуконосы для сокращения производства на треть
- 16:45 В 2018 году в турецкой Анталье отдохнуло 4,8 миллиона россиян
- 16:43 Фильм "Фаворитка" стал лидером по числу номинаций на кинопремию BAFTA
- 16:40 Метель в Ланджике прекратилась
- 16:33 Каникулы в школах Грузии продлили до 19 января
- 16:14 Хаменеи назвал "первоклассными идиотами" некоторых представителей руководства США
- 16:12 В Нью-Йорке собираются бесплатно лечить нелегальных иммигрантов и бездомных
- 15:57 В одном из домов Баку произошел взрыв,есть 3 жертвы
- 15:53 В Военную полицию Армении явился ещё один из участников инцидента с перевозившим новобранцев автобусом
- 15:50 Вопрос выдвижения кандидатуры премьер-министра будет, вероятно, в повестке заседания 14-го января: Ален Симонян
- 15:39 Сторона обвинения представила судье ходатайство о самоотводе по делу Роберта Кочаряна
- 15:38 Тегеран ответит на санкции Евросоюза против Ирана
- 15:31 Армения улучшила свои позиции в докладе «Индекса демократии» за 2018 год
- 15:31 Ученые считают, что физические упражнения помогают остановить болезнь Альцгеймера
- 15:21 По причине метели труднопроходима дорога Мирак-Апаран
- 15:19 В Норвегии у миллионера похитили жену и потребовали выкуп в $10,3 млн криптовалютой
- 14:48 Blue Origin отправит туристов в суборбитальный полет в начале 2019 года
- 14:42 СМИ: в северных районах Израиля выпал снег
- 14:36 Nikkei узнал о планах Apple снизить производство новых моделей iPhone в I квартале
- 14:30 В одной из квартир в Ереване обнаружен обгоревший труп 77-летней женщины: СК Армении готовит материалы
- 14:20 Опрос: рейтинг Макрона в начале 2019 года вырос на 5%
- 14:09 ВМС США испытали снаряды со сверхвысокой начальной скоростью
- 14:03 Ходатайство о применении в отношении Роберта Кочаряна залога – промежуточная мера: адвокат
- 13:54 ОСС Армении представила пояснения в связи с заявлением адвокатов Самвела Майрапетяна
- 13:45 По причине метели, труднопроходимы дороги в Ланджике
- 13:41 Метель перекрыла дорогу в Ахпрадзор
- 13:31 В Калифорнии объявили номинантов на премию Гильдии режиссеров США
- 13:22 Yomiuri: Япония купит необитаемый остров для переноса туда учений палубной авиации США
12:56, 05.01.2019
Просмотрели 1465 раз Автодорога Степанцминда-Ларс открыта только для легковых автомобилей
14:41, 05.01.2019
Просмотрели 1442 раз За пошедшую неделю азербайджанские ВС нарушили режим перемирия более 125 раз
12:53, 05.01.2019
Просмотрели 1379 раз На территории Армении в ближайшие дни похолодает
17:57, 05.01.2019
Просмотрели 1361 раз Католикос Всех Армян Гарегин II отслужит рождественскую литургию в храме Святого Григора Лусаворича
11:08, 06.01.2019
Просмотрели 1203 раз Президент не присутствовал на богослужении по случаю праздника Святого Рождества и Богоявления Иисуса Христа