Зимний призыв в Арцахе начался с торжественной церемонии

В Центральном сборном пункте АО Арцаха состоялась торжественная церемония, посвященная началу зимнего призыва. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба МО Арцаха.

Поздравить призывников пришли командующий АО Арцаха Карен Абрамян, высокопоставленные военные чины, представители общественности и пр.

Министр обороны в своем слове уверил, что военное командование сделает все для возможно быстрой адаптации новобранцев и успешного прохождения ими службы.

В конце присутствующие пообщались с новобранцами, и Карен Абрамян лично вручил им молитвенники, после чего состоялась жеребьевка для определения мест прохождения службы.