Зимний призыв в Арцахе начался с торжественной церемонии
12:49, 9 Январь, 2019
В Центральном сборном пункте АО Арцаха состоялась торжественная церемония, посвященная началу зимнего призыва. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба МО Арцаха.
Поздравить призывников пришли командующий АО Арцаха Карен Абрамян, высокопоставленные военные чины, представители общественности и пр.
Министр обороны в своем слове уверил, что военное командование сделает все для возможно быстрой адаптации новобранцев и успешного прохождения ими службы.В конце присутствующие пообщались с новобранцами, и Карен Абрамян лично вручил им молитвенники, после чего состоялась жеребьевка для определения мест прохождения службы.