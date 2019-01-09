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Зимний призыв в Арцахе начался с торжественной церемонии


В Центральном сборном пункте АО Арцаха состоялась торжественная церемония, посвященная началу зимнего призыва. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба МО Арцаха. 

Поздравить призывников пришли командующий АО Арцаха  Карен Абрамян, высокопоставленные военные чины, представители общественности и пр.

Министр обороны в своем слове уверил, что военное командование сделает все для возможно быстрой адаптации новобранцев и успешного прохождения ими службы.

В конце присутствующие пообщались с новобранцами, и Карен Абрамян лично вручил им молитвенники, после чего состоялась жеребьевка для определения мест прохождения службы.


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