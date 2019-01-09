Состояние восьмилетнего ребенка из Шуши, отравившегося угарным газом, стабильно тяжелое

Состояние восьмилетнего ребенка из Шуши, госпитализированного накануне в результате отравления угарным газом, стабилизировалось. Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Минздрава Арцаха.

Как ранее сообщала Государственная служба по ЧС Арцаха, 8-го января в 19:05 в Центр кризисного управления поступила информация о том, что житель квартиры N11 здания N1 по улице Ахумяна в городе Шуши не отвечает на звонки.На место выехал наряд пожарников-спасателей, сотрудники полиции и Скорой помощи.Спасатели вскрыли дверь квартиры и обнаружили тела супругов 1986 и 1990 гг. рождения, а также тело их сына 2014 года рождения.В квартире был найден также другой ребенок 2011 года рождения, он на карете Скорой помощи был доставлен в детское медучреждение «Аревик» в Степанакерте. По словам врачей, ребенок находится в тяжелом состоянии.Обстоятельства инцидента уточняются. Ведется следствие.