Велосипед из 22000 палочек для эскимо. Поделка китайского конструктора

22000 палочек для мороженого понадобилось конструктору Сун Чао, чтобы за 10 месяцев создать велосипед "Китайский дракон". Чудо-велосипед извергает огонь, а также распыляет воду. Он оснащен сиреной и украшен 310 светодиодами. Длина "дракона"– 2,45 метра, вес – 20,5 кг. Основная профессия 41-летнего изобретателя Сун Чао – электросварщик, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.