Желаю, чтобы 2019 год вновь был армянским годом: Армен Саркисян

Президент Республики Армения Армен Саркисян вместе с Верховным Патриархом и Католикосом всех армян Гарегином Вторым, и.о. премьер-министра Николом Пашиняном, председателем Национального Собрания Ара Баблояном принял участие в приёме, организованном для представителей системы государственного управления по случаю праздников Нового года и Святого Рождества.

Как сообщает Арменпресс, президент Саркисян, поздравив присутствующих, подчеркнул, что 2018 год был особенным годом для нашей страны и народа. «Это исторический год в разных смыслах. Если подумать, как охарактеризовать армянина и в Армении, и вне её, увидим, что вспоминается образ трудолюбивого, честного человека. Народ, который был первым христианином, который вынес первую огромную трагедию 20-го века – Мец Ехерн (Великую Резню). Но также вспомним, что в 2018 году наш народ сделал громадные перемены, которые можно оценить и как бархатную революцию, и как революцию по-армянски.

За рубежом я встречал людей, которые оценивают произошедшее как армянское чудо. Потому что за этот период 21-го века подобным образом сделать такие изменения в действительности похоже на чудo, поскольку мир стал намного более динамичным и непредсказуемым, где-то также более жёстким и грубым. И маленькое армянское чудо будет иметь своё место в истории нашего народа и вообще».

Президент отметил, что в то же время от нас как от страны и народа ожидания мира ещё больше: «От нас будут ждать новых революций – экономической, культурной, может быть, новых маленьких чудес. Конечно, подобных чудес будет ожидать также весь народ».

Президент выразил благодарность всем, кто честно, патриотично, профессиональным образом служил родине, государству и национальным интересам.

«Хочу выразить благодарность уходящему Национальному Собранию, господин Баблоян, лично Вам, всем членам правительства. И, конечно, хочу использовать этот повод, чтобы поздравить, господин премьер-министр, Вас и Ваших коллег с блестящей победой в парламентских выборах. Хочу поздравить господина Царукяна и господина Марукяна и их коллег с тем, что обеспечили своё присутствие в Национальном Собрании.

А 2019 год начнётся не только с новым парламентом, с новым правительством, но также, я уверен, с новыми подходами. И одним из первых является то, что делегация Республики Армения впервые после долгих лет в представительном составе будет участвовать во Всемирном экономическом форуме в Давосе. Это я считаю важным, потому что это возможность вновь рассказать миру, что в Армении произошла не только революция, но есть чёткая программа, цель, желание, энергия работать по-новому и строить эту страну. Я уверен, что с первых же дней и все члены Национального Собрания, и правительство не будут иметь ни минуты свободного времени. В этом плане хочу вновь всех поздравить, потому что это неимение даже минуты свободного времени означает 24 часа служить народу и государству».

Ещё раз поздравляя всех с тем, что сделали 2018 год историческим годом, президент отметил: «

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