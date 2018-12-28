В США два человека погибли из-за сильных снегопадов, пишут СМИ

Два человека стали жертвами снежных штормов, обрушившихся на часть американских штатов Среднего Запада, сообщает издание USA Today.

По информации издания, "из-за инцидентов, спровоцированных сильными снегопадами в четверг", один человек погиб в штате Канзас, один - в Луизиане.

Как уточняет газета, предупреждения о метелях сохраняются в Канзасе, Небраске, Северной и Южной Дакотах, а также Миннесоте. Ожидается сильный ветер,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Мы получаем сообщения о нулевой видимости, об очень сложных условиях передвижения ", - заявил изданию представитель метеорологической службы AccuWeather Майк Долл.

По информации издания Business Recorder, из-за начавшегося в среду снегопада по всей стране были отменены около 800 рейсов, задержаны еще более 6,5 тысячи.