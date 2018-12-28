Лукашенко в субботу прибудет с визитом в Москву

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 29 декабря совершит рабочий визит в Россию, рассчитывает провести переговоры с главой российского государства Владимиром Путиным, сообщила в пятницу пресс-служба белорусского лидера,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Президент Александр Лукашенко 29 декабря совершит рабочий визит в Россию. В Москве президенты двух стран продолжат разговор по актуальным вопросам белорусско-российского сотрудничества, которые стороны подробно обсудили в разных форматах на встрече в Кремле 25 декабря", - говорится в сообщении>