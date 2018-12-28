Астроном Нэнси Грейс Роман, которую в США знают как "мать телескопа "Хаббл", скончалась на 94-м году жизни,как передает Арменпресс,об этом сообщает Associated Press.

Роман была доктором наук по астрономии и первой женщиной на руководящем посту в НАСА.

Нэнси Грейс Роман начала карьеру в космическом агентстве в 1959 году. Среди самых интересных её проектов был телескоп "Хаббл", который в итоге запустили в космос в 1990 году.

Прибор вошёл в список больших обсерваторий NASA наряду с рентгеновской обсерваторией "Чандра", инфракрасным телескопом "Спитцер" и гамма-телескопом "Комптон".