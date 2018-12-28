Пять самых впечатляющих побед спортивного года

В последние дни уходящего года мы вспоминаем наши достижения, упущения, приобретения и потери, делаем выводы с тем, чтобы избежать повторения в будущем тех же ошибок. «Арменпресс» представляет пять самых впечатляющих побед армянских спортсменов уходящего года.

Самая яркая из них – победа тяжелоатлета Симона Мартиросяна, чемпиона мира в категории 109 кг. Установив 3 мировых рекорда, Мартиросян в свои 21 год стал чемпионом мира, набрав в двоеборье 435 кг.

Следующся – неожиданная, победа – пара Владимир Арутюнян-Лев Саргсян, впервые в истории независимой Армении они завоевали бронзу в парных прыжках в воду на первенстве Европы в Глазго.

Значимой победой стало достижение Фердинанда Карапетяна, который стал чемпионом Европы по дзюдо.

Очень важна была победа велосипедиста Эдгара Степаняна в чемпионате Европы в возрасте до 23 лет.

Отметились и представители молодежной олимпийской сборной Армении: чемпионом в Буэнос-Айресе стал тяжелоатлет Карен маргарян, серебряную медаль завоевал борец греко-римского стиля Саак Ованнисян.

Варвара Айрапетян