Тигран Л. Петросян обыграл Хикару Накамура на чемпионате мира по быстрым шахматам

В Санкт-Петербурге продолжается чемпионат мира по быстрым шахматам. Состоялиь игры 6-10 туров. Как передает «Арменпресс», в 6-м туре Тигран Л. Петросян белыми обыграл второго номера мирового рейтинга в рапиде, американца Хикару Накамура. Рейтинг Накамура в быстрых шахматах составляет 2844, а Петросяна – 2676.

В 6-м туре Левон Аронян белыми сыграл с Габриэлем Саргсяном. Была зафиксирована ничья. Уже завершились также партии 7-го тура. Тигран Петросян черными уступил голландцу Анишу Гири, а Аронян черными сыграл вничью с россиянином Борисом Савченко.

После 10-го тура представители Армении Тигран Л. Петросян, Габриэль Саргсян набрали по 6.5 очка.

Роберт Оганесян, , Владимир Акопян набрали по 6 очков. Лидируют 7 шахматистов, набравших 7,5 очка.

Как сообщает Российская шахматная федерация, в числе участников - все сильнейшие гроссмейстеры планеты: действующий чемпион мира Магнус Карлсен (Норвегия), Аниш Гири (Нидерланды), Вишванатан Ананд (Индия), Александр Грищук, Ян Непомнящий, Сергей Карякин (все — Россия), Хикару Накамура (США) и другие мастера быстрой игры.У женщин за призы в рапиде и блице поборются чемпионка мира Цзюй Вэньцзюнь (Китай), Анна и Мария Музычук (обе – Украина), Екатерина Лагно, Александра Костенюк, Александра Горячкина, Валентина Гунина (все – Россия), Хампи Конеру (Индия), Нана Дзагнидзе (Грузия).Действующим чемпионом мира по рапиду является Вишванатан Ананд, а по блицу – Магнус Карлсен. У женщин обладательницами званий являются соответственно Цзюй Вэньцзюнь и Нана Дзагнидзе.Чемпионат пройдет по швейцарской системе. У мужчин рапид в 15 туров, блиц в 21 тур, у женщин рапид в 12 туров, блиц в 17 туров. В случае дележа 1-го места два лучших участника играют дополнительный матч (2 партии в блиц + армагеддон). Общий призовой фонд турниров составляет 1,15 млн. долларов.