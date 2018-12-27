Москва и Ереван должны продолжить сотрудничать по линии ОДКБ: Путин

Москва и Ереван должны сохранить сотрудничество в сфере безопасности, по линии ОДКБ и других интеграционных объединений. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном.

"Я думаю, что динамика хорошая, нужно ее сохранить. Мы готовы это делать, будем делать все от нас зависящее для того, чтобы такой уровень отношений у нас сохранялся не только в этой сфере (в экономике), но и по другим направлениям. Имею в виду и сферу обеспечения безопасности, сотрудничество наше по линии ОДКБ. Поговорим о плановом сотрудничестве в экономике в рамках Евразийского экономического союза", - заявил Путин, добавив, что у этой встречи достаточно богатая повестка дня.

Приветствуя Пашиняна в Кремле, Путин отметил, что это первый визит и.о. премьера Армении в Россию после победы его партии на выборах в республике.

Он подчеркнул, что Москву и Ереван связывают настоящие союзнические отношения, которые наполнены большим содержанием, о чем свидетельствуют показатели экономического сотрудничества двух стран.