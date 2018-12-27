Маленькое чудо Нового года на Баграмяна 26: Анна Акопян приняла детей

Супруга исполняющего обязанности премьер-министра Армении Анна Акопян в резиденции на Баграмяна 26 по случаю предстоящих праздников сегодня приняла 300 детей в возрасте 7-13 лет.

Как сообщает Арменпресс, в праздничном мероприятии приняли участие дети добровольцев, погибших в Арцахской войне, внуки пропавших без вести во время войны, дети солдат, погибших во время апрельской войны 2016 года, дети из детских домов, сирийских армян, а также дети из приграничных деревень.

Фото: Татев Дурян

«Мы собрались здесь из деревень, городов, разных мест, чтобы вместе отпраздновать этот день, попрощаться с 2018 годом и встретить 2019 год. Мы здесь, чтобы заботиться друг о друге, дружить, любить друг друга и поддерживать отношения в следующем году. Мы здесь не просто для того, чтобы провести время и уйти, мы здесь, чтобы познакомиться друг с другом и быть на связи в течение всего года », - сказала Анна Акопян.

Она приветствовала детей в резиденции премьер-министра вместе со своими двумя дочерьми.

Она выразила уверенность, что в 2018 году дети были послушными, хорошо учились и добавили один год к тому, чтобы стать хорошим человеком. Она призвала детей приложить больше усилий в следующем году для достижения этой цели.

Для детей были организованы различные игры, выставки и шоу.

6-летняя Лиана Топалян сказала, что она была настолько впечатлена играми, что попросила ее мать снова привести ее сюда.

Дед Мороз и Снегурочка вручили детям подарки армянского производства.

Анна Акопян пообщалась со всеми детьми. Дети также пообщались с дочерью исполняющего обязанности премьер-министра Шушан Пашинян.