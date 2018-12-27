Илон Маск пообещал разместить по всей Европе заправки для машин Tesla
Предприниматель Илон Маск заверил, что заправки Supercharger для электромобилей, производимых его компанией Tesla, появятся во всех уголках Европы, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.
"[Сеть электрозаправок] Supercharger покроет 100% территории Европы в следующем году - от Ирландии до Киева, от Норвегии до Турции", - написал он в четверг в Twitter, отвечая на вопрос будущего владельца автомашины Tesla Model X из Дублина.
В соответствии с картой, размещенной на сайте компании, в настоящее время электрозаправки размещены в Северной Америке, Европе, Азии и Австралии. На сегодняшний день работают 1386 электрозаправок, на которых имеется 11,6 тыс. точек подключения.
Зарядная станция Supercharger представляет собой специальный трансформатор, с помощью которого можно быстро "заправить" автомобили Tesla. Как сообщается на сайте производителя, машину можно зарядить до 80% емкости аккумулятора приблизительно за 30 минут. В отличии от традиционных АЗС, Supercharger может устанавливаться в закрытых помещениях.
Yes. Supercharger coverage will extend to 100% of Europe next year. From Ireland to Kiev, from Norway to Turkey. https://t.co/7FQZgLCTVJ— Elon Musk (@elonmusk) 26 декабря 2018 г.