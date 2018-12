Իլոն Մասքը խոստացել Է Tesla ավտոմեքենաների Էլեկտրալցակայաններ տեղադրել ամբողջ Եվրոպայում

ԵՐԵՎԱՆ, 27 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Ձեռնարկատեր Իլոն Մասքը հավաստիացրել Է, որ իր Tesla ընկերության կողմից արտադրվող Էլեկտրամոբիլների համար Եվրոպայի բոլոր անկյուններում կհայտնվեն Supercharger լցակայաններ, տեղեկացնում Է «Արմենպրես»-ը:

«Supercharger Էլեկտրալցակայանների ցանցը հաջորդ տարի կընդգրկի Եվրոպայի ամբողջ տարածքը՝ Իռլանդիայից մինչեւ Կիեւ, Նորվեգիայից մինչեւ Թուրքիա»,- դեկտեմբերի 27-ին գրել Է նա Twitter-ում՝ պատասխանելով Դուբլինից Tesla Model X ավտոմեքենայի ապագա սեփականատիրոջ հարցին:

Ընկերության կայքում զետեղված քարտեզին համապատասխան, ներկայում Էլերկրալցակայաններ են տեղադրված Հյուսիսային Ամերիկայում, Եվրոպայում, Ասիայում եւ Ավստրալիայում: Այսօրվա դրությամբ աշխատում Է 1386 Էլեկտրալցակայան, որոնք ունեն միացման 11,6 հազար կետ:

Supercharger լիցքավորման կայանը իրենից ներկայացնում Է հատուկ տրանսֆորմատոր, որի օգնությամբ կարելի Է արագորեն «լիցքավորել» Tesla ավտոմեքենաները: Ինչպես նշվում Է արտադրողի կայքում, ավտոմեքենան կարելի Է ուժակուտակիչի տարողության մինչեւ 80 տոկոսը լիցքավորել մոտավորապես 30 րոպեի ընթացքում: Ի տարբերություն ավանդական ավտոլցակայանների, Supercharger-ը կարող Է տեղադրվել փակ հարկաբաժիններում, հաղորդել Է ՏԱՍՍ-ը:

Yes. Supercharger coverage will extend to 100% of Europe next year. From Ireland to Kiev, from Norway to Turkey. https://t.co/7FQZgLCTVJ