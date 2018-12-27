57,1% ереванцев отмечают, что после революции дорожная полиция стала мягче относиться к нарушениям водителей

57,1% ереванцев считают, что что после революции дорожная полиция стала довольно мягко относиться к нарушениям водителей.

Как передает «Арменпресс», по словам директора ООО “Эм Пи Джи”, являющейся представителем «GALLUP International association» в Армении, Арама Навасардяна, об этом свидетельствуют результаты опросов “Ереванцы о Ереване”, проведенного «GALLUP International association».

“19,6% опрошенных граждан полностью согласны с тем, что после революции дорожная полиция стала довольно мягко относиться к нарушениям водителей, 37,5% - частично согласны, а 14,5% не разделяют этого мнения”, - сказал Навасардян.

Опрос проводился с 20 по 25 декабря, в опросе приняли участие 602 гражданина Еревана.