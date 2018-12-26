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Россияне назвали Владимира Путина политиком года


Россияне назвали президента России Владимира Путина политиком года. Как передает Арменпресс, об этом свидетельствуют итоговые данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), поступившие в среду в ТАСС.

"Политиком года для россиян остается Владимир Путин - его назвали 46% опрошенных. Далее с большим отрывом идут Сергей Лавров (18%), Сергей Шойгу (9%), Дмитрий Медведев (6%), Владимир Жириновский (5%)", - отмечено в сообщении ВЦИОМ.

Лучшими фильмами 2018 года, по результатам опроса, названы "Движение вверх" (3%) и трилогия "Гоголь" (3%).

Среди актеров, сообщает ВЦИОМ, несколько лет подряд лидирует Сергей Безруков (8%), на втором месте Константин Хабенский (5%). Музыкантом года 10% россиян назвали Филиппа Киркорова. В рейтинге сериалов лидируют "Полицейский с Рублевки" и "Мажор" (по 5%).

В рейтинге спортсменов первые места с занимают фигуристки Алина Загитова (11%) и Евгения Медведева, футболисты Артем Дзюба (8%) и Игорь Акинфеев (7%), боец Хабиб Нурмагомедов (5%).

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен в декабре 2018 года, в нем приняли участие россияне старше 18 лет.

 

 




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